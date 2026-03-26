『「あの戦争」は何だったのか』がベストセラーとなった近現代史研究者・辻田真佐憲氏の新連載「『戦後』の正体」がスタートした。「いま、なぜ戦後史を検証するのか」をテーマとした第1回から一部を紹介します。【画像】玉音放送があった昭和20年8月15日、皇居前広場でひざまずく人々◆◆◆戦後史が「退屈」な理由戦後はもはや戦前（明治維新から終戦まで77年）を時間的に上回った。現在との連続性を視野に入れるならば、戦後史