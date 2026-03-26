38年の艦歴に幕海上自衛隊・舞鶴地方総監部は2026年3月23日、護衛艦「あさぎり」が除籍されたと発表し、自衛艦旗返納式の様子を公式Xで公開しました。【画像】さよなら！これが最古の護衛艦「あさぎり」除籍セレモニーの様子です「あさぎり」は1988年（昭和63年）3月に、あさぎり型護衛艦の1番艦として就役。現役の護衛艦の中では唯一となる「昭和生まれ」で、38年にわたって活躍してきました。護衛艦→練習艦（2005年から2012