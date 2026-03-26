レアル・マドリードのウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデは、1試合の出場停止処分となる見込みだ。スペインメディア『アス』が報じている。レアル・マドリードは22日、ラ・リーガ第29節でアトレティコ・マドリードとのマドリード・ダービーを戦い、3−2で勝利した。同試合でスタメン出場したバルベルデは55分に一時逆転となるチーム2点目を決めたが、3−2のスコアで迎えた77分にビジャレアル時代から強い因縁があるMFア