頼れる守護神が日本代表に帰ってきた。パルマ・カルチョに所属するGK鈴木彩艶は、昨年11月に行われたセリエA第11節ミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。日本での手術、リハビリを経て、今月13日に行われたセリエA第29節トリノ戦でついに戦線復帰を果たした。FIFAワールドカップという大舞台も迫る中での長期離脱となったが、焦りはなかった。「4カ月という初めて経験するリハビリ期間でしたけど、常にワールドカップと