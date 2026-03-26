アフリカネイションズカップ2025（AFCON2025）の優勝を巡るセネガル代表とモロッコ代表の問題が新たな展開を迎えることになるようだ。アフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会は今月17日、2025年12月から2026年1月にかけて開催されたAFCON2025の決勝戦であるセネガル代表vsモロッコ代表に関して、試合結果の変更を発表していた。試合は、セネガル代表が1ー0で勝利を収め、2大会ぶり2度目のチャンピオンになっていたものの、