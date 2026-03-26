明らかに精彩を欠く佐々木を開幕ローテに入れる意図とは…(C)Getty Imagesなかなか状態が上がってこない。レギュラーシーズン開幕を目前に控えたドジャースだが、その中で現在、深刻な不振に陥っているのは、移籍2年目の佐々木朗希だ。現地時間3月23日、先発登板したエンゼルスとのオープン戦では、2回0/3を投げ、被安打0ながら8四死球5失点。その乱調ぶりに不安の声が広がっている。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希