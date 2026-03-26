All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、福岡県在住48歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：48歳女性 同居家族構成：本人のみ居住地：福岡県 住居形態：賃貸 雇用形態：自営業・自由業 年収：280万円 現預金：600万円 リスク資産：500万円「将来の引っ越し資金として、楽天銀行の定期預金に100万円」現預金について、「定期預金、