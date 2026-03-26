誰かの落とし物に気づいたとき、周りに多くの人がいても恥ずかしがらずに大声で呼びかけられるでしょうか。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちひとりの「おじさん」の行動は、自分のことより、落とし主に戻ってほしい一心だったように思えました。――兵庫県在住の60代男性・けんさんが目撃したできごと。＜けんさんからのおたより＞私が直接に親切にしてもらった話ではありませんが、数年前の冬に、私の目の前で起こ