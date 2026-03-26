世界一連覇を達成したドジャースがいよいよ日本時間27日に本拠地でシーズン開幕を迎えます。3年ぶりの本拠地ドジャー・スタジアムでの開幕となる今シーズン。2024年は韓国で、そして2025年は日本で開幕戦を迎えました。大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁するドジャースは鈴木誠也選手、今永昇太投手擁するカブスとの開幕を東京ドームで迎えました。世界で戦う5選手が一同に会すということでチケットの争奪戦が行われ