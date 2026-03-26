NBAは25日（日本時間26日）の理事会でリーグ拡張の検討を進めることで合意した。米スポーツ専門局「ESPN」によると、30人のオーナー全員がラスベガスとシアトルへの拡張計画の検討に賛成票を投じた。入札プロセスでは各チームに対し70億ドルから100億ドルの範囲のオファーが提示される見込みだという。NBAコミッショナーのアダム・シルバー氏は「NBAバスケットボールへの長年の支持を誇る2つの市場であるラスベガスとシアト