初の開幕スタメンを勝ち取った広島・中村奨成外野手（２６）が２５日、マツダスタジアムでのナイター練習後に取材に応じ、「楽しみ」と語った。オープン戦の打率は１２球団３位の・３１９。結果を残し、２７日の中日との開幕戦（マツダ）は「２番・右翼」で出陣する。つなぎ役に徹するとともに、思い切った打撃でチャンスメークの役割を担うことにも意欲を見せた背番号９６。打線の中心として、チームをけん引していく。確かな