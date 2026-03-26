戸崎圭太騎手インタビュー後編では、ダノンデサイルで制した2025年ドバイシーマクラシックを振り返る。まさにその時の馬上インタビューが、26日に発売される初の著書『やり抜く力 天才じゃなくてもトップになれた「ベリベリ」シンプルな理由』出版のきっかけになるわけだが…。さらに2着が3回ある日本ダービーへの思いや、“ベリベリホース”に次ぐ名言についても聞いてみた。――2025年はYouTubeチャンネルを開設され、ドラマ『