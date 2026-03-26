戸崎圭太騎手初の著書『やり抜く力 天才じゃなくてもトップになれた「ベリベリ」シンプルな理由』が3月26日に発売される。これに際し競馬のおはなし編集部は、戸崎騎手にインタビューを敢行。インタビュー前編では、数々の困難を乗り越えてきた騎手人生を振り返った一冊をさらに深掘りし、自身の信念や思考法について尋ねてみた。――まずはご出版おめでとうございます！本を出さないか？と聞いたときの最初の気持ちから教えてく