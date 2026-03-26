NHK「ばけばけ」では、小泉八雲のモデル・ヘブン（トミー・バストウ）が亡くなるシーンが描かれた。ドラマの東京編は駆け足で進んだが、実際はどのような生活を送っていたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などから史実をひも解く――。パトリック・ラフカディオ・ハーン（写真＝ http://www.trussel.com/f_hearn.htm／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■「人生は余りに短し」と晩餐会を断ったNHK朝の連続テレビ小説「ば