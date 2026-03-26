3月25日、大井競馬場で行われた羽田盃前哨戦・京浜盃（G2・ダ1700m）は、2番人気のロックターミガンが圧勝。ダート三冠競走へ向けて更なる期待が高まる勝ちっぷりだった。1番人気のフィンガーは2着まで。京浜盃、勝利ジョッキーコメント1着ロックターミガン西村淳也騎手「パドックが初コンタクトでしたが、返し馬も良いフットワークで、普通に行けば勝ち負けかなと思っていました。（レースでの手応えについては）関係者の方々