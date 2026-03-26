3月25日、大井競馬場で京浜盃（Jpn2・3歳・ダ1700m）が行われ、西村淳也騎乗のロックターミガン（牡3・栗東・石坂公一）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は4436人で前年比72.2%（6146人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【京浜盃】ロックターミガンが3馬身差完勝…1番人気フィンガーは2着羽田盃前哨戦●京浜盃 売得金額9億526万2400円（前年比76.0%・11億9075万9400円）●京浜盃 当日の総売得金額27億5367万2680円（