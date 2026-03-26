【ダンバートン（英国）２５日＝金川誉】日本代表は２５日、グラスゴーでのスコットランド戦（２８日・ハムデンパーク）に向け、２日目のトレーニングを行った。この日は報道陣に公開された練習の冒頭５０分の内に、２チームを並べたフルサイズのピッチで、スローインからの展開や、相手のハイプレスに対するはがし方などを選手を入れ替えながら確認した。森保一監督が考えるスコットランド戦のメンバーが反映されているかどう