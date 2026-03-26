プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、堀内恒夫氏はセで巨人の“差し切り”を期待。パは日本ハムがソフトバンクの牙城を崩すと呼んだ。【セ・リーグ】阪神は今年も強い。１番の近本から５番の大山まではあと２年間、健在だろうし、投手も充実。しかし例年、希望をこめて順位予想は巨人を１位にしている。何とか阪神にくっついていって最後に差し切ってほしい。村上が抜けた