メジャーリーグ（ＭＬＢ）２０２６年シーズンがいよいよ開幕する。開幕を前にＭＬＢは公式インスタグラムを更新。７人完全体で活動を再開した世界的人気グループ「ＢＴＳ」が２０日にリリースした５枚目のフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」内の「ＦＹＡ」を使用して「ベースボールが始まる。ＦＹＡになる」と記し、同曲にのせてドジャース・大谷翔平投手（３１）を筆頭にスター選手たちを切り合わせた動画をアップした。この投