【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の5月渡しが前日比2.03ドル安の1バレル＝90.32ドルで取引を終えた。トランプ米政権がイランに対し、交戦終結に向けた計画を提示したと伝わった。中東情勢の緊迫化を背景とした供給不安が後退し、売り注文が優勢となった。