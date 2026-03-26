◇MLB オープン戦 エンゼルス 3-0 ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日4回0/3を投げ11奪三振の快投を見せた大谷翔平選手の投球内容に言及しました。奪った12個のアウトのうち11個が三振という圧巻のピッチングを披露した大谷選手。ロバーツ監督は試合後、この日の好投を「シンカーがよく機能していたし、カーブも良かった。左打者からしっかり三振を奪えていた」と分析します