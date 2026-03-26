アイドルグループ「マジカル・パンチライン」の沖口優奈が、アイドルを卒業する4月に発売する1st写真集のタイトルが『ずっと。』に決まった。公開された表紙カットでは、アイドルボディが大胆に披露されている。【写真】沖口優奈『週刊SPA! 』の企画「美女地図」登場沖口は、アイドルグループ「マジカル・パンチライン」のリーダー兼プロデューサー。2016年結成の同グループ最後のオリジナルメンバーで、アイドル10周年を迎え