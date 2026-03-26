今年で5回目となった「九州民謡王座決定戦」と「コツコツ節全国大会」が14、15日、大分県日田市三本松のパトリア日田であった。全国から参加した延べ約350人の民謡愛好家の歌声を審査員たちが審査し、会場からは拍手が送られた。九州各地に伝わる民謡を歌う九州民謡王座決定戦は、年齢ごとに8部門に分かれて行われた。高校生以上の5部門を通じて、最も優れた「王座」には宮崎県の興梠愛さんが輝いた。日田発祥の民謡「コツコ