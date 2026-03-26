16歳以上の自転車交通違反に反則金納付を通告できる「青切符制度」が4月から始まるのを前に、熊本県警は違反例と反則金の額を示したクリアファイルを県内の高校生に行き渡るよう各校を通じて4万3500枚配布した。県・市遊技業協同組合との事業。新制度は113の違反行為が対象となる。具体的には、スマートフォンを操作しながらの運転▽2台以上が横並びで走る「並進」▽指定場所での一時不停止▽遮断機が下りかかっている踏切への