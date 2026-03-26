日本昔ばなし協会（東京）が全国各地の海にまつわる民話から次世代に残したい話をアニメ化する「海ノ民話のまちプロジェクト」に、熊本県長洲町に伝わる「オマンドンの洲（す）」が選ばれた。このほどアニメ作品が完成し、町内で上映会とともに「海ノ民話のまち」の認定証が町に授与された。アニメは全国117作目で、県内では初めて。「オマンドンの洲」は、幼い息子と老父を支える働き者のお満（まん）という女性が主人公。村