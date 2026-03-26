長崎県壱岐市の勝本町ふれあいセンターかざはやで14日、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」の第1回壱岐市四町別対抗戦（市総合型地域スポーツクラブ「カメリアSC」主催）があり、各町2チーム計32人が出場。郷ノ浦Aが優勝した。モルックは、番号付きの12本の木製ピンに対して木の棒を投げ、1本倒せば番号が、複数倒せば本数が得点となるゲーム。先にちょうど50点取れば勝ちで、超えたら25点から再開する。市内では「壱岐