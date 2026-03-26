陸上自衛隊対馬駐屯地は24日、酒気を帯びた状態で車を運転したとして、対馬警備隊の1等陸曹（54）を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表。25日付で依願退職した。駐屯地によると、陸曹は2023年5月、勤務後に対馬市内で飲酒し、自家用車を運転した。