長崎県大村市の海上自衛隊大村航空基地と陸上自衛隊竹松、大村両駐屯地に今月、新司令が着任した。それぞれが訓示で、複雑化する国際情勢や激甚災害の多発を念頭に、即応能力を高め、地域とともにあることの大切さを強調した。海自大村基地の第22航空群には23日、小河邦生司令が着任。訓示では「私の役割の最も大きな柱は任務が終わって、みんなを元気に家庭に、家族のもとに帰すこと」とした。基本の徹底に努め、仲間とコミュ