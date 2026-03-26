赤字運行が続く島原鉄道の存続を考えるシンポジウム（島原中心市街地街づくり推進協議会主催）が21日、長崎県島原市内であり、約60人が参加した。6人の登壇者が活動を報告し、1908年の会社設立から118年になる島鉄の今後の在り方を巡り意見を交わした。諫早高2年の井下大夢（ひろむ）さん（17）は同級生と一緒に、諫早−島原駅を舞台に31日まで開催中の集客イベント「謎解きツアー」について発表した。ツアーを企画し、沿線