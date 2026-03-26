長崎県平戸市田平町の農業法人「GreenPeace」が農林水産省の2025年度鳥獣対策優良活動表彰で、捕獲鳥獣利活用部門の農村振興局長賞を受賞した。同社は17年、イノシシによる農作物被害がもたらす営農意欲の減退や、猟友会の高齢化などに歯止めをかけようと、捕獲されたイノシシを地域資源として利活用する食肉化事業をスタート。引き取り、下処理、加工、販売までを民間資金で行う6次産業モデルを構築した。自社工場の「平