平戸で没した英国人航海士ウィリアム・アダムス（三浦按針、1564〜1620）の母国で発行された評伝の翻訳本「キャプテン・アダムス上下巻」（アマゾン・キンドル版、各巻3410円）が、刊行された。長崎県平戸市の研究者、小関（おせき）彰博さん（73）が企画、監修。4年半がかりの作業の末、上梓（じょうし）されたのは上巻が昨年1月、下巻は11月。全国の按針ファンの心をつかむ労作だ。小関さんは評伝の原著者で、関西学院大の教