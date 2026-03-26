高級車のような上質な空間にトヨタを代表するワンボックスカーとして、日本のみならず世界各地で高い人気を誇っているハイエース。現在販売中の200系と呼ばれる5代目モデルは、2004年8月の登場とデビューから20年以上が経過しているにもかかわらず、未だに圧倒的なシェアを誇っています。ロングセラーモデルではありますが絶えずアップデートもなされており、2026年2月の改良では待望のレーダークルーズコントロールが装備され