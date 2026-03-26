ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（31）が26日に公示される開幕1軍の出場選手登録から外れたことが25日、分かった。今季の起用法について球団側がオスナ側との詳細な契約をまとめきれなかったことが背景にありそうだ。メキシコ出身のオスナは2023年、ソフトバンクに入団し、抑えとして26セーブをマーク。24年から出来高払いを含めた4年総額40億円規模の大型契約を新たに締結した。その際、自身の起用法について「抑え限定」