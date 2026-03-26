政府は裁量労働制の見直しに向けて議論を始めた。適正に運用しないと長時間労働を助長しかねない。働く人に寄り添った検討を求める。裁量労働は、仕事の進め方や時間配分を労働者の裁量に委ね、労使で事前に決めた時間を働いたと見なす制度だ。固定した労働時間に左右されず、自身の裁量で効率的に働くことができる。対象は研究者やシステムエンジニア、記者といった専門性の高い20業務と、事業運営に関わる企画や調査、分析