佐賀県小城市は25日、不適切な事務処理をしたとして、農業委員会の副課長級の50代男性職員を19日付で減給10分の1（3カ月）の懲戒処分にしたと発表した。市によると職員は2023〜25年度にかけ、外部団体からの照会に対し、上司の決裁を受けないまま回答文書を13件出すなどした。25年4月に上司が気付き発覚。男性は「仕事の遅延が積み重なっていたため」と話しているという。