テニスの全国選抜高校大会は25日、福岡市の博多の森テニス競技場で男女の団体戦（シングルス3、ダブルス2）決勝などがあり、男子は関西（岡山）が四日市工（三重）を3−1で破って初優勝を飾った。女子は相生学院（兵庫）が大会2連覇を目指した大商学園（大阪）を3−1で下して2年ぶり5度目の頂点に立った。関西は夏の全国高校総体を含め、男女を通じて初の団体優勝。エースの稗田光（3年）は「（チーム史上）最弱と言われていた自