ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場した西武の源田（大分市出身）が27日のシーズン開幕へ気持ちを高めた。帰国後のオープン戦では時差ぼけの影響もあり出場3試合で8打数無安打だったが「開幕すればギアが上がる」と徐々に本番モードへ。25日はロッテとの開幕戦を行うZOZOマリンの室内練習場で打撃練習を行った。WBCでは4試合に先発出場し、10打数5安打4打点、打率5割と大暴れ。「とにかく『強い打