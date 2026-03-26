天候不順で試合が順延された九州国際大付は甲子園の室内練習場で調整し、楠城監督は「より良い環境でやらせてもらえる方がありがたい」と前向きに捉えた。25日に先発を予定していたのはエースの渡辺。昨秋の福岡大会2回戦以来の先発に「前の試合は岩見がすごく頑張ったので、次は自分が絶対やってやろうと思った」と気合十分だった。「投げる日はいつも雨」と自他共に認める「雨男」。仕切り直しとなる26日の先発は未定だが「先