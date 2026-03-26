ラグビーの全国高校選抜大会は25日、埼玉県の熊谷市スポーツ・文化村くまぴあなどで1回戦16試合があり、優勝候補の東福岡は日本航空石川を36−0で破った。大分東明は中部大春日丘（愛知）を41−14で下し、佐賀工は川越東（埼玉）に69−14で快勝。高鍋（宮崎）は国学院栃木に14−38、長崎北陽台は昨年優勝の桐蔭学園（神奈川）に7−26で敗れた。順当に完封発進5大会ぶり7度目の頂点を目指す昨年4強の東福岡は、無失点勝利で順当