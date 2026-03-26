ソフトバンクの栗原が25日、球春到来を心待ちにした。前日24日は福岡市内の焼き肉店で決起集会を行い士気を高めた。オープン戦は打率2割1分6厘、0本塁打と振るわなかったが、25日の打撃練習では逆方向のスタンドに放り込むなど調子は上向きになりつつある。選手会長として迎える今季を「すごく楽しみ。純粋に野球がやりたいなという思い」と胸を躍らせた。