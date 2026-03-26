2本の犠飛で神村学園のエース龍頭は敗れた。2試合連続完封も見え始めた八回、自身が「あまりない方」という暴投でピンチを広げ、同点犠飛を許す。タイブレークに突入した延長十回には1死満塁から智弁学園の太田に決勝の中犠飛を打たれた。悔やんだのはその直前。無死一、二塁から始まった場面で、バントを2球失敗していた角谷に対し、勝負球のフォークが甘く入って右前打で満塁にされた。「1球の甘さで負けてしまったという悔