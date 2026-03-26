J1福岡は25日、J1名古屋からDF宮大樹（29）が完全移籍で加入すると発表した。長身センターバックの宮は2021〜24年に福岡に在籍し、昨季名古屋に完全移籍。今季は出場機会がなかった。福岡はJ1百年構想リーグ西地区で2勝6敗の勝ち点5で最下位。東西合わせてリーグワースト16失点の守備が課題となっていただけに、堅守再建へ待望の補強となった。宮はクラブを通じて「僕にとって特別なクラブであるアビスパで、またプレーできる