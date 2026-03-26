アメリカとイラン、両者の主張はかみ合っておらず、戦闘終結の出口はいまだ不透明なままです。戦闘が長引くほど、国内の影響は広がっていきます。■ガソリン再値下げ補助金効果？『news zero』が訪れたのは、広島県内のガソリンスタンド。記者「かなり忙しそうにみえますね」先週18日に訪れた際は、ガソリン価格の高騰を受けて一時客が減っていましたが、政府から補助金が出たことなどで、翌19日から20円ガソリン価格を下げて営