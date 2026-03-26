「マーチＳ・Ｇ３」（２９日、中山）総武Ｓ２着のアクションプランは２５日、美浦Ｗで６Ｆ８７秒１−３９秒８−１２秒２の時計を記録し、軽快な動きを見せた。騎乗した荻野極は「前走の反動はないし、動きも悪くなかったです」と好感触だ。中山ダート千八で４勝を挙げているコース巧者。池上師は「中山は結果の出ているコースだし、今の馬場は少しだけど時計も出ている。それもいい材料ですね」と舞台を歓迎した。