「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）高松宮記念３年連続２着で悲願のＧ１初Ｖを狙うナムラクレアは２５日、長谷川師が自らまたがり、栗東坂路で最終追い。馬なりながら、ダイナミックな動きを披露。特にラスト１Ｆは１１秒６と切れ味は鋭く、万全の状態でラストランに挑めそうだ。◆長谷川浩大調教師−最終リハの動きは。「非常に雰囲気は良く、申し分のない仕上がりだと思います」−前走は阪神Ｃ２着。「思った