【イスタンブール、ワシントン共同】イラン国営英語放送局プレスTVは25日、イランが米国に対し、交戦終結の条件として攻撃・暗殺の完全停止や賠償金の支払いなど5項目を提示したと報じた。米側の要求にイラン高官が「過剰だ」と反発したと伝えた。レビット米大統領報道官は、イランが現実を受け入れなければ「かつてなく激しい攻撃を受ける」と警告。高官協議を模索する中、双方の駆け引きは激化している。イランのアラグチ外