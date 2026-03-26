「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）昨年覇者サトノレーヴが態勢万全だ。２５日、美浦Ｗで３頭併せ。力強い脚さばきで好気配を伝えた。海外経験を経て心身ともにタフさを増した充実一途の７歳馬が、厩舎の偉大な先輩キンシャサノキセキ以来となる連覇達成といく。２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャ、オーシャンＳを制したペアポルックス、悲願のＧ１初制覇を目指すラストランのナムラクレアも活気十分。タイトル奪取に向