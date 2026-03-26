シーズン開幕まで残すところあと１日。ソフトバンクはＷＢＣ開催による主力の不在もあり、オープン戦を６勝９敗２分けと負け越した。それでも小久保監督は「見極めができる時間が十分あった」と語るなど、準備は整った様子だ。福岡移転後初となるリーグ３連覇へ。本紙評論家で球団ＯＢでもある加藤伸一氏が今年の鷹の展望を占った。【インハイアウトロー・加藤伸一】先発陣ではスチュワートが順調、新戦力の徐若熙もいい投球をし