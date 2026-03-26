ドジャースの強さは、ただ金でスターを集めた結果ではない。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」が伝えたのは、クレイトン・カーショー氏（３８）の引退後も揺るがないクラブハウス文化の強さだった。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）という日本人３人を抱えながらも空気が重くならず、むしろ明るさを失わない理由は、結局のところ「スターが