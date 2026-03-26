女子プロレス「スターダム」のフューチャー王者・八神蘭奈が、自身の属する「ゴッズアイ（ＧＥ）」の先輩へ恩返しを誓った。１５日の横浜大会でＨＡＮＡＫＯを撃破し、同王座を初戴冠。１０日後の２５日新木場大会で行われたＶ１戦ではさくらあやを破り初防衛に成功した。２０２３年１２月にデビューしてから４度目の挑戦でようやく同王座を手に入れた八神は「デビューから３年未満しか挑戦できない期限があるからこそ、一番巻